紫綬褒章の受章が決まり、喜びを語る俳優の吉田鋼太郎さん＝さいたま市卓越した演技力で、重厚な役から愛嬌あふれる役まで幅広く活躍する。紫綬褒章の知らせに「役者も演出も点数が出ない仕事。これを糧に、背筋を伸ばして仕事にまい進していこうという勇気がもらえた」と喜んだ。高校2年で見た舞台「十二夜」がきっかけで、演劇、とりわけシェークスピア作品にのめり込んだ。「（登場人物の）感情の振幅が大きい」のが魅力。