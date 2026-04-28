2月16日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来さん（左）、木原龍一さん組＝イタリア・ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した。フリーで世界歴代最高得点をマークする会心の演技を見せ、ショートプログラム5位から大逆転した。初の紫綬褒章に「栄誉を賜り、大変光栄に存じます。これまで私たちを支えてくださった全ての