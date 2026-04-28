◇大相撲夏場所番付発表（2026年4月27日）2年ぶりに大関に復帰した霧島は会見で「一場所でも早く戻りたい気持ちはあったけど、難しさもあったので戻って何より。諦めずにやってきてよかった」と心境を述べた。現行のカド番制度で平幕以下に落ちてから戻るのは3人目。24日に30歳になった。先代師匠（元大関・霧島）は30歳で大関に昇進し、現師匠（元横綱・鶴竜）も30代で5度の優勝。「いい30代にしたい。まだまだ若いですから