阪神・才木浩人投手（２７）が２７日に甲子園で行われた投手指名練習に参加。キャッチボールや投内連携で汗を流し、先発予定のヤクルト戦（２８日、神宮）に向けて闘志を燃やした。前回登板のＤｅＮＡ戦（２１日、横浜）では５回７安打６失点と悔しい内容。「前回打たれちゃったので。でも久々に６失点とかしたので、もうないかなと思う。ビビらずに思い切って攻めていければ」と前を向いた。修正点については「ちょっとメカニ