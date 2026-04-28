乗客106人が亡くなり、562人が負傷したJR福知山線脱線事故から21年を迎えた4月25日、重傷を負った増田和代さん（兵庫県伊丹市）が事故の風化防止を願い、追悼ライブを開いた。会場となったJR伊丹駅前・カリヨン広場には、安心・安全な社会の実現を願い、事故で亡くなった方々を悼む姿が多くみられた。JR伊丹駅前で開かれたJR福知山線脱線事故・追悼ライブ〈2026年4月25日 兵庫県伊丹市〉2005年4月25日、抜けるような青空だっ