巨人の阿部慎之助監督（４７）が２７日、スポーツ報知のインタビューに応じ、開幕から１か月のチームについて語った。主力の故障や離脱が多い中で連日、新たな力が躍動。前週は５試合連続で「プロ初」が誕生した。勢いに乗る若手に「楽しくやっちゃえ」と、のびのびプレーできるムードを醸成。明るいベンチ内の様子も明かした。復調気配のダルベックや、２８日の広島戦（東京Ｄ）からの９連戦で１軍復帰する戸郷についての思いも