巨人のゴールデンウィーク９連戦ローテが２７日、判明した。２８日の広島戦（東京Ｄ）で先陣を切る則本昂大投手（３５）は、楽天からの移籍後初の本拠地登板で巨人での初勝利を狙う。先を見据えて間隔を詰める登板は避け、３０日にはウィットリーが中１２日で、５月２日の阪神戦（甲子園）には、２５日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初勝利を挙げた又木がそれぞれ先発することが有力だ。シーズン序盤のヤマ場となる９連戦を戦う巨