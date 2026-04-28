シンガー・ソングライターの吉田拓郎（８０）がこのほど、大阪・中之島のフェスティバルホールでコンサートを開催した。２０２２年末に音楽活動の第一線から退くことを宣言していたが、今年２月に自身がパーソナリティーを務めるニッポン放送「オールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」で４月に愛知県芸術劇場と同所の２か所でコンサートを開催することを発表。１９年以来約７年ぶりにステージへ帰ってきた。開演時にはファン総