政府は２０２６年春の褒章受章者を２８日付で発表し、学術やスポーツ、芸術の功績者に贈呈する紫綬褒章に、俳優の吉田鋼太郎（６７）らが選ばれた。吉田は、舞台「リア王」などシェークスピア劇での表現力などが評価され受章した。知らせには耳を疑ったといい「これからの責任が重くなる」とかみ締めた。点数が出ない仕事という役者を続けて約５０年。「大丈夫だよ、というお墨付きをもらった。この自信を糧にして、仕事にま