日本ボクシング史上最大規模の決戦、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥とＷＢＡ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位・中谷潤人の東京ドーム決戦は５月２日にゴングが鳴る。ファイトウィークに突入し、スポーツ報知では総力取材で世紀の対決を徹底分析する連載をスタート。第１回は、中谷が今、感じることをつづるコラム「ＢＩＧＢＡＮＧ！」特別編。「ベストとベストの対決」と位置づけ、「パンチ力は負