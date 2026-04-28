日本相撲協会は２７日、大相撲夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）の番付を発表し、熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が新関脇に昇進した。静岡県出身の新関脇は１９３０年夏場所の天竜以来９６年ぶりとなった。琴勝峰（２６）＝佐渡ケ嶽＝も新関脇に昇進。新入幕から所要３５場所で史上１０番目のスロー出世になった。若ノ勝（２２）＝湊川＝が新入幕。先場所優勝で１２場所ぶり大関復帰の霧島（３０）＝音羽山＝は東に座り