スポーツ報知評論家の金村義明氏が２７日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演し、２６日の広島戦（甲子園）で死球を受け、左手首を骨折した近本光司外野手について言及した。執ような内角攻めによる不運を嘆きながらも「技術的に近本がなんで当たったかと言うと、今あまり調子良くないから。普通、絶好調の時なら左手には当たらない」と力説した。左投手の広島・高に対して、後ろの手の左手に当たったこと