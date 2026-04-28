阪神・才木浩人投手が２７日、先発する２８日・ヤクルト戦（神宮）での０封を誓った。２６日・広島戦（甲子園）では、同じ兵庫県出身の近本が高の死球を受けて、「左手首の骨折」と診断された。新人時代から７年連続でタイトルに輝き、不動の「１番・中堅」を務めてきた主力打者の長期離脱は避けられないが「軸が１人いなくなったというのはある。自分はゼロで抑えることを第一にできれば」と好投でチームを支える覚悟だ。ヤ