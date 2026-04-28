阪神の右翼・森下翔太外野手が２７日、中堅との兼任にも自信をのぞかせた。２６日・広島戦（甲子園）で高に死球を受けた近本が「左手首の骨折」と診断され、２７日には出場選手登録を抹消された。不動の「１番・中堅」が長期離脱となり、外野手の守備位置も流動的になるが「どこでもやる覚悟はしている」と、ＷＢＣのベネズエラ戦で中堅に就いた経験が生きてきそうだ。自身も２５日・広島戦（甲子園）で、近本と同じ左手首に死