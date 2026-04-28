阪神・門別啓人投手（２１）が、５月１日からの巨人３連戦（甲子園）で今季初登板先発する可能性が２７日、高まった。先陣は中５日でエース・村上が務め、同２日の２戦目に高卒４年目左腕が起用されることが有力。３戦目は大竹が担う。門別は２軍で６登板し、４勝１敗、防御率１・２４と安定。伝統の一戦は昨年４月６日の東京Ｄで５回２／３を無失点にまとめ、プロ初勝利を挙げた好印象を持つ。前回カード（甲子園）で連敗を喫