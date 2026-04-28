阪神のドラフト３位・岡城快生外野手が、１軍に合流した。「左手首の骨折」で出場選手登録を抹消された近本に代わっての抜てきに「ある意味チャンス。（近本の）穴を埋める、そういう役割も与えられると思うので頑張りたい」と気合十分だ。新人で唯一開幕１軍を勝ち取ったが、出場機会をほとんど得られないまま１９日に出場選手登録を抹消された。それ以降、２軍戦に３試合出場して１４打数５安打３打点と、着実に結果を残して