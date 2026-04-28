オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手が２８日のソフトバンク戦（京セラＤ）に先発する。来日初勝利を懸け、４度目のマウンド。２７日は大阪・舞洲の球団施設で調整した。過去３試合は全て好投。防御率２・００と安定した投球を見せながらも白星に恵まれていないが、「自分の成績は気にしていない。チームの勝利につながるピッチングを」と集中した。メジャーでは、史上最も身長が高い２１３センチの投手として通算７