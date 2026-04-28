２８日からの９連戦で先発が見込まれる中日のルーキーコンビが２７日、バンテリンドームで行われた投手練習に参加。ともにプロ初勝利へ、意欲を示した。２９日のＤｅＮＡ戦（バンテリンＤ）に先発予定のドラフト２位・桜井頼之介投手は「２人でローテーションをまわりたい。先に勝ちたいとかはないけど、自分もしっかり勝てるように」と、この日から１軍に合流した同１位・中西聖輝投手との共闘を誓った。前回登板となった２