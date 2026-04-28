オリックス・宇田川優希投手（２７）が２７日、２５年３月に受けた右肘内側側副じん帯再建術から「輝星式」の復活を誓った。同じトミー・ジョン手術とリハビリを乗り越えた吉田輝星投手（２５）が、２５日の日本ハム戦（京セラＤ）で５７４日ぶりに復帰。雄姿を見届けた剛腕は、再スタートへ決意を明かした。「僕が戻るべき場所に輝星が行ってくれている。輝星に続きたい気持ちが強くなりました」。吉田は７回２死満塁で登板し