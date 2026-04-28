借金７からの逆襲へ、広島が先発ローテを再編した。２８日からの巨人３連戦（東京Ｄ）は中８日で床田が先陣を切る。チームは引き分けを挟んで３連敗中。左腕は今季の１２球団開幕投手でただ一人、未勝利。「先制点を与えたら難しい。まずは、何とか一つ勝てれば」と、連敗ストップへ気合を入れた。２９日は中７日で森下が先発する。仮に１、２戦目で連敗すれば、過去に優勝した例がない借金９に膨らむ。３戦目は玉村が今季初先