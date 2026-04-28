世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の「日本ボクシング史上最高の対決」が迫ってきた。ノンフィクションライター・林壮一氏は、中谷に４年間追いかけ続けて３００時間を超える取材を重ね、「超える中谷潤人ドキュメント」（集英社、税込み１８７０円）を上梓した。中谷本人、家族、多数の日米関係者を徹底的に取材してきた