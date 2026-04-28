元ワン・ダイレクションで英国出身の人気歌手ハリー・スタイルズ（３２）と米女優のゾーイ・クラビッツ（３７）が婚約したことが日本時間２８日分かった。米メディアが報じた。２１日に英タブロイド紙「ザ・サン」がロンドンで左手薬指に大きな石の指輪をしたクラビッツとスタイルズがキスをかわす写真を掲載したことから婚約の憶測が広まった。その後米メディア「ピープル誌」、「ページ・シックス」などが複数の関係者筋によ