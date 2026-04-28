プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！1973年センバツ、甲子園で「怪物・江川」がついにそのベールを脱いだ。高校最後の夏を目前に控えたころの話から引き続き伺う。そして、初めて「空白の一日」について江川が語った。（前編から