関西ジュニア「Boys be」の亀井海聖（18）が舞台「幽霊でもよかけん、会いたかとよ」の大阪公演（6月25〜28日、COOL JAPAN PARK OSAKA TTホール）にゲスト出演することが決まった。脚本・演出は金沢知樹氏が担当。笑いと涙のホームコメディーとして東京公演は満員御礼となり、福岡、大分でも再演を重ねてきた話題作が大阪に初上陸する。亀井は「歴史あるすてきな作品に参加させていただけることが本当にうれしく、とても楽しみです