◇大相撲夏場所番付発表（2026年4月27日）22歳で新入幕の若ノ勝は両国国技館で会見し「いいこともうまくいかないこともあったが、それがあったから今がある。まずは勝ち越し」と決意を述べた。埼玉栄高相撲部出身。ケガで幕下に転落したこともあったが、入門から4年半で幕内の座をつかんだ。下半身の強化に加え、回転のある突っ張りの威力が増したことが要因。「お客さんから拍手をもらえる相撲を取りたい」と決意をのぞかせ