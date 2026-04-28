俳優吉田鋼太郎（67）が紫綬勲章を受章し、喜びの思いを口にした。受章を知った際は番組の撮影中だったといい、「耳を疑いました。受賞が決まりましたとマネジャーが小声で。えっ、という感じでした。まず紫綬褒章というものをWikipediaで調べたんです。とんでもなく大きな賞だと分かって、受章者のお名前を見ても雲の上の方々が羅列されていて、えらいことになったなと。ますます責任が重くなるなと思います」と驚きを表現した。