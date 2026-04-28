関西ジュニアの亀井海聖（Boys be）が、6月25日〜28日にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで上演される舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』大阪公演にゲスト出演することが決まった。【写真】舞台『幽霊でもよかけん、会いたかとよ』キャスト注目を集めるクリエイター・金沢知樹氏が脚本・演出を手がけ、各地で話題の舞台作品。金沢氏は、現在放送中のTBS日曜劇場『GIFT』やNetflixオリジナルドラマ『サンクチュアリ -聖域-