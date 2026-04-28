シンガー・ソングライター吉田拓郎（80）が25日に大阪でコンサートを開催した。19年7月以来、約7年ぶりのライブで、13日の名古屋と計2公演を実施した。22年に音楽活動の一線から退いていたが、今年2月のラジオ番組で「（コンサート直前に）80歳になる。早くやりたくてしょうがないという不思議な気分。期待して」などと話していた。大阪は因縁の地だ。「最後の全国ツアー」と銘打った09年はリハーサル中に体調不良で急きょ中止した