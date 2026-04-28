お笑いタレント・やす子（27）が27日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。人気女優との意外な関係を明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。番組のラストに放送された「未公開トーク集」で、MCの櫻井翔が「黒木さんは、やす子ちゃんと交流がある?」と、女優の黒木華とやす子の意外な関係について聞いた。この質問に対し、黒木は「はい。昔一緒にご飯をした」と食