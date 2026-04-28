NY株式27日（NY時間15:09）（日本時間04:09） ダウ平均49189.35（-41.36-0.08%） ナスダック24853.50（+16.90+0.07%） CME日経平均先物60125（大証終比：-115-0.19%） 欧州株式27日終値 英FT100 10321.09（-57.99-0.56%） 独DAX 24083.53（-45.45-0.19%） 仏CAC40 8141.92（-15.90-0.19%） 米国債利回り 2年債 3.802（+0.023） 10年債 4.337（+0.036） 30年債 4.943（