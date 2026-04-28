政府は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表から１週間が経過したことから、先ほど特別な注意の呼びかけを終了しました。（札幌管区気象台浦谷純平地震津波対策調整官）「本日１７時をもちまして、北海道・三陸沖後発地震注意情報の発表に伴う特別な注意の呼びかけの期間が終了したのでお知らせします」先ほど札幌管区気象台で始まった会見です。後発地震注意情報で出されていた特別な注意の呼びかけが、４月２７日午後５時