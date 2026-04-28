プロレスリングWAVEのGAMI会長と炎華が27日、スポニチ静岡支局を訪れ、6月28日にクリエート浜松（浜松市）で行われる「〜やらまいか！〜」をPRした。昨年9月のふじさんめっせ（富士市）以来の県内興行で、浜松では初めてとなる。GAMI会長は「アジャ様参戦です！」と女子プロレスのレジェンド的存在であるアジャコングの出場を明言。シングルのリーグ戦「CatchtheWave」が佳境を迎える時期でもあり、盛り上がることを約束し