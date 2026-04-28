飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を迎える。SG15Vの実績を誇る永井大介（49＝川口）だが、4日目5Rは7着大敗。ロッカーに戻ってくると「試走からハネていた」としきりに首をかしげていた。雨走路の3日目（3着）はさておき、パワフルな動きで白星をもぎ取った2日目が素晴らしかっただけに心配だ。「ヘッド周りを扱って乗ったら良くなかった。だから戻して臨んだけどいい動きに戻らなかった」と思案顔。それでも、