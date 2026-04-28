【7R】3月18日の名古屋準決以来、白星にありついていない関根健太郎。準決も斉藤英伊須を追い、絶好の番手回りながら畝木努に強襲され2着だった。「斉藤君とは初めて連係したけど、ペースも良かったし強かった。畝木君に差されたのは悔しい」苦笑いを浮かべた関根だが、決勝もおそらく斉藤が長い距離をもがく。それが斉藤だ。昨年11月15日の京王閣以来、優勝から遠ざかっている関根にはまたとないメンバー構成。3番手の浦川