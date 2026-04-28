87年の第1回ラグビーW杯で日本代表監督を務めた宮地克実（みやじ・かつみ）さんが25日午後6時半ごろ、死去した。85歳。大阪府出身。選手、監督として所属した三洋電機（東京三洋）が前身となるリーグワン1部埼玉が27日発表。通夜は29日午後6時、葬儀・告別式は30日午後0時半から、いずれも群馬県邑楽町篠塚3152、セレモニーホール紫苑で。喪主は長男克徳（かつのり）さん。大阪・四條畷高から同大、東京三洋に進み、プロップと