ミュージカル『ミス・サイゴン』の製作発表記者会見が開催され、駒田一、東山義久、桐山照史（WEST.）、屋比久知奈、清水美依紗、ルミーナらが出席。今回が初参加となる桐山がオーディション時のことを振り返った。【写真】桐山照史も歌唱披露オールキャストが集結！本作は、『レ・ミゼラブル』のクリエイティブ・チームが手がける第2弾として製作され、日本では1992年から1年半の帝劇ロングラン以来、通算上演回数1569回を