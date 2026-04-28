アーティストのHYDEが出演する、プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売30周年を記念した新WEB-CM「悪魔はおいしさの証」篇が、28日、公式YouTubeで公開された。テレビCMは、5月30日から放映予定となっている。 【写真】ワインを一口さすが、サマになってる CMは、赤を基調とした重厚な空間に白い衣装のHYDEが登場。「悪魔の伝説のワイン、知ってる?」と問いかけた後に「カッシ