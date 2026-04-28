いきものがかり・水野良樹（４３）が作曲、ＫＡＮＡ−ＢＯＯＮ・谷口鮪（３５）が作詞を担当した「ＦＭ８０２春のＡＣＣＥＳＳキャンペーン」のオリジナル楽曲「春の窓から」のＭＶがプレミア公開されることが２７日、決定した。曲を歌う特別ユニット「ＲａｄｉｏＦａｂｒｅｓ」には、ＤＩＳＨ／／の北村匠海、秦基博、Ｄａ−ＩＣＥの花村想太、Ｏｍｏｉｎｏｔａｋｅの藤井玲央、ＬｉＳＡと豪華なボーカル陣が集結。水野は