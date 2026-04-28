お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が27日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。自身のことを「ナメている」という人気アイドルを明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。「芸人バラエティ軍」のリーダーとして参戦した澤部は、冒頭に「負けられない理由」があるとされた。それは「ACEesの那須（雄登）くん」と名指しして「俺のことをナメてる」と断言。そう