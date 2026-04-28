ミュージシャンのＨＹＤＥがブランドアンバサダーを務める、プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売３０周年を記念した新ウェブＣＭ「悪魔はおいしさの証」篇が、２８日より公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開され、テレビＣＭが５月３０日から全国で放映されることが２８日、分かった。ＣＭ楽曲には、３月にデジタルリリースされたＨＹＤＥのアルバム「ＪＥＫＹＬＬ」収録曲「ＳＯＤＲＥＡＭＹ」