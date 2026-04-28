シンガー・ソングライター・米津玄師（３５）が、「２０２６ＮＨＫサッカーテーマ」として新曲「烏（からす）」を書き下ろしたことが２７日、分かった。６月から北中米で開催されるサッカーワールドカップ（Ｗ杯）のＮＨＫ中継でも使用されるなど、今年のサッカーシーンを盛り上げる。２５年に発表した「ＩＲＩＳＯＵＴ」が、国内週間ストリーミングで「史上最速」での１億回再生突破を達成するなど国内外のチャートを席巻