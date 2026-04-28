ロシアのプーチン大統領はイランのアラグチ外相と会談し、戦略関係を継続していく意向を示しました。ロシアのタス通信によりますと、プーチン大統領は27日、北西部サンクトペテルブルクでイランのアラグチ外相と会談しました。プーチン氏はイランの最高指導者モジタバ師から先週、メッセージを受け取ったとしたうえで、中東にできるだけ早く平和が訪れるよう、ロシアとして「あらゆる手段を講じる用意がある」と戦略関係の継続を表