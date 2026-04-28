政府は国家安全保障戦略などの安全保障関連3文書の年内改定に向けた有識者会議の初会合を開き、高市総理は「国家の命運を左右する重要な取り組みだ」と改定の意義を強調しました。有識者会議は15人のメンバーで構成され、座長には佐々江元外務次官が選ばれました。参加した識者からは、防衛費の増額を念頭に「国民に大きな負担を求めるわけだから、安保環境の現状を理解してもらう必要がある」との指摘が出たということです。高市