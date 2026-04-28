ＷＥＳＴ．の桐山照史（３６）が２７日に都内で行われたミュージカル「ミス・サイゴン」（１０〜１１月、東京・東急シアターオーブ。大阪、福岡、浜松、札幌でも上演）の製作発表に出席した。冒頭２６分間に渡り劇中歌８曲が披露され、桐山はトリプルキャストでエンジニア役を演じる同役の先輩・駒田一と東山義久、共演者とともに３曲を歌唱。１万人の応募から当選した観覧者２００人の拍手喝采を浴びた。桐山は「『ああ良か