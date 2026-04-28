【モデルプレス＝2026/04/28】プレミアム・チリワインブランド「カッシェロ・デル・ディアブロ」の日本発売30周年を記念し、ブランドアンバサダーを務めるアーティストのHYDEを起用した新WEBCM「悪魔はおいしさの証」篇が、4月28日より公式YouTubeで公開。TVCMは、5月30日から全国で順次放映される。【写真】HYDE、赤を基調にした重厚な空間でワインの味わい表現◆HYDE、ワインの余韻や味わい表現今回の新CMは、赤を基調にした重厚