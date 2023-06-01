セリエA 25/26の第34節 カリアリとアタランタの試合が、4月28日01:30にウニポル・ドムスにて行われた。 カリアリはMendy Paul（FW）、マイケル・フォロルンショ（MF）、アレッサンドロ・デイオラ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ジャコモ・ラスパドーリ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。 その直後の