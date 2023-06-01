【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が、新曲「烏」（読み：からす）を「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろしたことが発表された。 ■5月10日に『サンデースポーツ』内で初公開 「烏」は、5月10日21時50分から放送のNHK総合『サンデースポーツ』内で初公開。同日をキックオフとし、NHK各サッカー番組でオンエアされる他、日本時間の6月12日に開幕する『FIFAワ