【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が、船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーに就任。新TVCM『HEART BEAT』篇が、4月28日より放映開始となった。 ■山下智久が『かしわ記念』に来場決定 千葉県船橋市出身の山下。かねてより「船橋の街を盛り上げたい」という想いを抱いており、まさに“地元凱旋”となる。今回、進化を続ける船橋競馬場と南船橋エリアをハートビートな街として表現