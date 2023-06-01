俳優の山下智久が、28日から放映される船橋競馬の新テレビCM「HEART BEAT」篇に出演する。【写真】まさに白馬の王子様…！名馬「ミューチャリー」に騎乗する山下智久船橋市出身の山下は今月、船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーに就任。かねてから「船橋の街を盛り上げたい」という思いを抱いていた山下にとっては、“地元凱旋”となる。同CMは船橋競馬場で撮影。レースの進行に合わせて高まる熱気と興奮を軸に、スター