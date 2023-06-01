EXILE・FANTASTICSの佐藤大樹（31）が27日に放送された日本テレビ系「世界まる見え!テレビ特捜部」（後8・00）に出演。弟が6歳の時に家出をしたことを振り返った。今回は「まる見え！大移動SP」と題して放送され、オーストラリアに住む12歳の少年がバリ島へ家出をしたエピソードが紹介された。VTR後、コメントを求められた佐藤は「実は僕の弟が6歳の頃、『エルマーとりゅう』『エルマーのぼうけん』っていう絵本に影響されて